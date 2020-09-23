نابل: 25 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 22 سبتمبر 2020 تم إجراء 246 تحليلا مخبريا، وقد تم تسجيل 25 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا .
وتتوزع الإصابات كالآتي:
9 -بمدينة قربة
-5 بمدينة نابل
-4 اصابات بكل من مدينتي بني خيار ودار شعبان الفهري
-إصابتين بمعتمدية قرمبالية
-إصابة وحيدة بمعتمدية الحمامات.
وكشفت إدارة الصحة الجهوية بأن العدد الجملي للمصابين بكورونا ارتفع إلى 544 شخصا، مازال منهم 442 شخصا حاملا للفيروس.
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