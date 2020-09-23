نابل: 25 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 22 سبتمبر 2020 تم إجراء 246 تحليلا مخبريا، وقد تم تسجيل 25 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا .

وتتوزع الإصابات كالآتي:

9 -بمدينة قربة

-5 بمدينة نابل

-4 اصابات بكل من مدينتي بني خيار ودار شعبان الفهري

-إصابتين بمعتمدية قرمبالية

-إصابة وحيدة بمعتمدية الحمامات.

وكشفت إدارة الصحة الجهوية بأن العدد الجملي للمصابين بكورونا ارتفع إلى 544 شخصا، مازال منهم 442 شخصا حاملا للفيروس.

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