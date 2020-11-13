نابل: 3 وفيات و142 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل أنه تم بتاريخ 11 نوفمبر 2020، تسجيل 142 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة 4847 حالة، من بينها 1336 حالة ما تزال حاملة للفيروس.

كما تجاوزت نسبة الشفاء من فيروس كورونا بالجهة 70 بالمائة من مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة، كما بلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى، حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 3401 حالة.

كما تم يوم أمس تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات.

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات الجهة كالآتي:

-35 حالة بمعتمدية نابل

-16 حالة بمعتمدية بني خيار

-15 حالة بمعتمديتي منزل تميم

- 15 حالة بدار شعبان الفهري

-13 حالة بمعتمدية قليبية

-12 حالة بمعتمدية الحمامات

-10 حالات بمعتمدية الهوارية

-7 حالات بمعتمدية قربة

-7 حالات ببني خلاد

-5 حالات بمعتمدية قرمبالية

-4 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة

-حالتان بمعتمدية بوعرقوب

-حالة وحيدة بمعتمدية حمام الغزاز.

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