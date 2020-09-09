نابل: 32 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن نتائج العينات المرفوعة اليوم الثلاثاء، والبالغ عددها 150 عينة، أسفرت عن تسجيل 32 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتتوزع الإصابات الجديدة وفق الإدارة الجهوية للصحة كالآتي:

معتمدية سليمان: 26

معتمدية نابل: 4 حالات

معتمدية بني خلاد: حالة وحيدة

معتمدية الهوارية: حالة وحيدة

وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة، أن جميع الإصابات محلية ومخالطة لحالات حاملة للفيروس.

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