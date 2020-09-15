نابل: 33 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء أمس الاثنين، تسجيل 33 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا من بين 300 عينة تم رفعها.

وتتوزع الإصابات كالتالي:

17 حالة بمعتمدية سليمان

5 حالات بمعتمدية قليبية

4 حالات بمعتمدية قرمبالية

3 حالات بقربة

2 معتمدية الحمامات

2 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة

ودعت إدارة الصحة الجهوية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات الضرورية للوقاية من العدوى من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدين أو تعقيمها باستمرار واحترام شروط النظافة وحفظ الصحة.

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