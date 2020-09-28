نابل: 35 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 26 سبتمبر 2020، تم إجراء 163 تحليلا مخبريا لتقصي فيروس كورونا بولاية نابل وصدرت اليوم نتائج التحليل التي كشفت عن تسجيل 35 حالة اصابة محلية جديدة .

وتتوزع الحالات المسجلة الى 7حالات محلية بمعتمدية منزل بوزلفة و6 حالات بكل من معتمدية سليمان وقليبية و5 حالات بالحمامات و4 حالات ببني خلاد وحالة بكل من بني خيار وتاكلسة ودار شعبان الفهري.

يذكر ان العدد الجملي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهة بلغ منذ بداية الجائحة 687 حالة إصابة من بينهم 158 حالة شفاء و10 حالات وفاة في حين بلغ عدد الذين لا يزالون حاملين للفيروس519 حالة.

ويخضع 504 شخصا من بين الحاملين للفيروس للحجر الصحي الاجباري وهم محل متابعة صحية.

وبلغ عدد المقيمين بمراكز الحجر الاجباري كوفيد + 7 حالات و8 حالات مقيمين بالمؤسسات الاستشفائية، وبلغ العدد الجملي للتحاليل المجراة بولاية نابل 11747 تحليلا.

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