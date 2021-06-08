نابل: 4 حالات وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 7 جوان 2021، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 364 تحليلا مخبريا.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة من بني خلاد و دار شعبان الفهري و منزل بوزلفة تم التبليغ عنها يوم أمس، فيما تم تسجيل حالة وفاة رابعة اليوم بالهوارية، ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها بالجهة إلى 743 شخصا.

وتتوزع أغلب الإصابات المسجلة كما يلي:

-36 نابل

-13 الحمامات

-9 الهوارية

-9 دار شعبان الفهري

-6 بني خيار

-6 قربة

-5 منزل التميم

-4سليمان

3- بني خلاد

-3 قليبية

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