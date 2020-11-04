نابل: 5 وفيات و111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 3 نوفمبر 2020، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 4013 اصابة مؤكدة.

كما سجّلت ولاية نابل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا ، ليرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 91 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات كما يلي:

- 30 إصابة بنابل

- 8 إصابات ببني خيار

- 15 حالة في الحمامات

- 9 حالات بدار شعبان الفهري

- 23 حالة بقربة

- 4 حالات بسليمان

- حالتان بقرمبالية

- حالة ببوعرقوب

- 3 حالات بمنزل بوزلفة

- حالة ببني خلاد

- 12 حالة بمنزل التميم

- حالتان بالميدة

- حالة بتاكلسة

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