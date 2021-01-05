نابل: 6 حالات وفاة و242 إصابة جديدة بكورونا خلال يومين

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها، أنه تم خلال اليومين الأخيرين، تسجيل 6 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 271 حالة وفاة.

كما أسفرت التحاليل المجراة بتاريخ 2 و3 جانفي الجاري، والبالغ عددها 468 تحليلا، عن تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات النشطية إلى 1592 حالة من 9536 حالة أي مجموع الحالات التي تم اكتشافها منذ بداية الجائحة.

هذا وقد بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 7673 حالة من بينها 138 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال 48 ساعة الأخيرة.

وتتوزع الحالات الجديدة المسجلة كما يلي:

-110 بنابل

- 40 بالحمامات

- 23 بدار شعبان الفهري

-10 بقيبية

- 11 بالهوارية

- 10 بمنزل بوزلفة

- 10 بقرمبالية

-9 بني خيار

-6 بمنزل التميم

-4 بقربة

-1 بوعرقوب

وتتراوح أعمار الوفيات الأخيرة المسجلة بالجهة بين 60 و81 سنة وهم موزعون على معتمديات قربة ( حالتان) وسليمان (1 حالة) ومنزل تميم (1 حالة) وقرمبالية (1حالة) وقربة(1حالة) ونابل(1 حالة)

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