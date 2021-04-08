نابل: 6 حالات وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها مساء الأربعاء، أنه تم بتاريخ 6 أفريل 2021، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 389 تحليلا مخبريا.

وبلغت عدد الحالات النشطة بالجهة 632 حالة، 43 منهم يُقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

كما تم تسجل 6 حالات وفاة، حالتان سُجّلتا يوم 7 أفريل لمواطنة عمرها 84 عاما من معتمدية دار شعبان الفهري ومواطنة عمرها 71 عاما من معتمدية بني خلاد، وحالتان سُجلتا يوم 6 أفريل وحالة وفاة يوم 5 أفريل وحالة وفاة أخرى يوم 4 أفريل تم التبليغ عندها يوم 7 أفريل الجاري.

وتتوزع الإصابات الجديدة كما يلي:

-6 بني خلاد

-12 بني خيار

-6 دار شعبان الفهري

-33 الحمامات

-17 نابل

-7 قربة

-12 منزل التميم

-3 سليمان

-6 قرمبالية

-3 قليبية

-1 تاكلسة

-4 منزل بوزلفة

-1 الميدة

- 1 الهوارية

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