نابل: 6 حالات وفاة و122 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء الثلاثاء، أنه تم تسجيل 122 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد من مجموع 412 تحليلا مخبريا.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، فيما يلي تفاصيلهم:

-حالة وفاة يوم 15 جوان 2021 لمواطنة عمرها 53 عاما من معتمدية سليمان

-4 حالات وفاة يوم 14 جوان 2021، لمواطنة عمرها 61 عاما من معتمدية دار شعبان الفهري ومواطنة عمرها 78 عاما من معتمدية قليبية ومواطن عمره63 سنة من معتمدية قرمبالية ومواطنة عمرها 77 سنة من معتمدية بني خيار.

-حالة وفاة يوم 13 جوان 2021، لمواطن عمره 90 عاما من معتمدية قرمبالية وتم التبليغ عنها يوم 14 جوان الجاري.

وفيما يلي توزيع أغلب الإصابات المسجلة:

-40 نابل

-18 قليبية

-14 الحمامات

-13 بني خلاد

-9 قرمبالية

-8 سليمان

-5 دار سعبان الفهري

-5 الهوارية.

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