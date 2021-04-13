نابل: 6 حالات وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 366 تحليلا مخبريا.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، حالة وفاة يوم 13 أفريل لمواطنة عمرها 65 عاما من معتمدية الحمامات و4 حالات وفاة يوم 12 أفريل لمواطنة عمرها 73 عاما من معتمدية قربة ومواطن عمره 65 عاما من معتمدية دار شعبان الفهري ومواطن عمره 74 سنة من معتمدية الحمامات ومواطن عمره 65 عاما من بني خلاد مع تسجيل حالة وفاة يوم 11 أفريل وتم التبليغ عنها اليوم.

ويُقيم حاليا 66 مصابا بكورونا بالمؤسسات العمومية والخاصة.

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