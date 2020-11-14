نابل: 6 وفيات و127 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء الوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 13 نوفمبر 2020، تسجيل 127 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 275 تحليلا مخبريا ليصل عدد الإصابات الجملي بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 5084 شخصا.

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات الجهة كالآتي :

- نابل 29

- بني خيار 09

- الحمامات 18

- دار شعبان الفهري 08

-قربة 08

-سليمان 01

-قرمبالية 18

- بوعرقوب 01

-منزل تميم 11

- بني خلاد 07

- قليبية 08

-منزل بوزلفة 01

-الهوارية 08.

وقد ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس « كورونا » المستجد بولاية نابل إلى 118 حالة وذلك بعد تسجيل 6 وفيات جديدة أمس الجمعة واليوم السبت توزعت على معتمديات نابل، وبني خيار، ومنزل تميم، وقليبية، وبني خلاد.

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