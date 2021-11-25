نابل: 61 إصابة بكورونا بالوسط المدرسي خلال الـ10 أيام الأخيرة

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا لللأنباء اليوم الخميس، بأنه تم خلال الـ10 أيام الأخيرة، تسجيل 61 إصابة بفيروس « كورونا » المستجد في صفوف التلاميذ والإطار التربوي بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته بأن 59 تلميذا وإطارين تربويين، أصيبوا بالفيروس، مشيرا الى انهم يتوزعون على 12 مؤسسة تربوية (7 مدارس ابتدائية و3 مدارس إعدادية ومعهدين ثانويين).

وأشار السليمي، إلى انه تم اقتراح غلق المدرسة الابتدائية « سيدي مذكور » بمعتمدية الهوارية، ومدرسة إعدادية خاصة بدار شعبان الفهري، بالإضافة إلى اقتراح غلق قسم السنة السادسة بالمدرسة الابتدائية التحرير ببني خلاد، وقسم السنة السادسة بالمدرسة الابتدائية الشرف بالهوارية.

ودعا مدير الصحة الوقائية، إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، واحترام البروتوكولات الصحية لضمان الحد من انتشار الفيروس.

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