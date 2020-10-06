نابل: 66 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم الثلاثاء، تسجيل 66 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات الحاملة للفيروس إلى 774 حالة في الجهة، فيما ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 329 شخصا.

وتتوزع الإصابات الجديدة على المعتمديات على النحو التالي:

- 14 نابل

- 12 قربة

- 6 بني خلاد

- 6 الحمامات

- 8 بني خيار

- 7 دار شعبان الفهري

- 1 قليبية

- 2 قرمبالية

- 1 منزل التميم

- 5 منزل بوزلفة

- 3 الهوارية

- 1 بوعرقوب

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