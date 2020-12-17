نابل: 7 وفيات و128 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي مساء اليوم الخميس، أن ولاية نابل سجلت خلال اليومين الأخيرين 7 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 223 حالة.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة المسجلة على 3 وفيات يوم أمس الاربعاء و4 وفيات اليوم الخميس، وهم من أصيلي معتمديات الحمامات (حالتان 2) ونابل وقربة وبني خيار وتاكلسة ودار شعبان الفهري (حالة واحدة في كل منها). وتتراوح أعمار المتوفين بين 73 و89 سنة.

وكانت الإدارة الجهوية للصحة بنابل قد أعلنت أنه تم بتاريخ 16 ديسمبر 2020، إجراء 333 تحليلا مخبريا للتقصي حول فيروس كورونا كشفت عن 128 حالة إصابة محلية جديدة، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 7569 حالة، من بينها 977 حالة ما تزال حاملة للفيروس.

وتتوزع الإصابات كما يلي:

-24 نابل

-32 الحمامات

-10 بني خيار

-2 بوعرقوب

-3 دار شعبان الفهري

-8 الهوارية

-1 بني خلاد

-15 قرمبالية

-3 منزل التميم

-13 قليبية

-13 قربة

-3 منزل بوزلفة

-1 سليمان

-1 تاكلسة.

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