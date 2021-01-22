نابل: 7 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها، أنه تم بتاريخ 20 جانفي 2021، تسجيل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 480 تحليلا صدرت نتائجها، ليرتفع مجموع الحالات المكتشفة إلى منذ 27 جوان 2020 إلى 12972 شخصا.

كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، 6 حالات يوم الخميس لـ (مواطن عمره 58 عامامن معتمدية الحمامات، ومواطن عمره 58 عاما ومواطن عمره 74 عاما من معتمدية دار شعبان الفهري، ومواطن عمره 56 عاما من معتمدية الهوارية ومواطن عمره 92 عاما من معتمدية سليمان ومواطنة عمرها 86 عاما من معتمدية منزل التميم) مع تسجيل حالة وفاة يوم 20 جانفي تم التبليغ عليها يوم أمس، ليرتفع العدد الجملي للوفايات إلى 357 حالة وفاة .

ويقيم حاليا 117 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في الجهة .

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