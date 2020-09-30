نابل: 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ أمس الثلاثاء، إجراء 317 تحليلا مخبريا للتقصي حول فيروس كورونا، أسفرت عن تسجيل 84 حالة إصابة محلية جديدة.

وتتوزع الحالات الجديدة المسجلة كالآتي:

- 17 حالة بمعتمدية نابل

-16 حالة بمعتمدية سليمان

-14 حالة بمعتمدية قربة

-11 حالة بمعتمدية بني خيار

-8 حالات بمعتمدية دار شعبان الفهري

-7 حالات بمعتمدية الحمامات

-3 حالات بكل من معتمديتي الهوارية وتاكلسة

-حالة وحيدة بكل من معتمديات منزل تميم وقليبية وقرمبالية ومنزل بوزلفة وبني خلاد.

وارتفع العدد الجملي للإصابات ليبلغ 817 حالة، من بينها 11 حالة وفاة، و158 حالة شفاء، في حين يبلغ عدد المقيمين بالحجر الصحي الاجباري 7 حالات، وعدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية 21 حالة، ويخضع 620 شخصا للحجر الصحي الفردي الإجباري بالمنزل.

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