نادية عكاشة: ارتكبتُ أخطاءً لأنني لم أكن أعلم مدى قلة المعروف في الساحة السياسية

أكدت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، أنّها ليست معنية بأي منصب سياسي وليست لديها أي طموحات لتقلد أي وظيفة كانت، مضيفة بقوله: « تشرفت بخدمتي وطني سنتين حاولت الاصلاح و التقدم بكل ما أوتيت من جهد و ارتكبت أخطاءً لأنني لم أكن أعلم مدى انحطاط البعض و قلة المعروف السائدة في الساحة السياسية. »

وأوضحت عكاشة بأن لا علاقة لها بتاتا بالصفحات التي تتحدث باسمها و منها صفحة L’appel du devoir و غيرها من الصفحات المأجورة التي تمتهن الثلب و الشتم و القدح في أعراض الناس و التي عمدت مؤخرا لتشويه رئيس الجمهورية من خلال فبركة و تركيب لصوتي.

وقالت عكاشة: « لم أقل ما قالوه على لساني و لست من ذلك المستوى المنحط هؤلاء الأشخاص معلومون لدي و سيتحملون مسؤولياتهم كاملة أين ما كانوا. »

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