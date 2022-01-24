نادية عكاشة تستقيل من الديوان الرئاسي

أعلنت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، أنها قررت تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية من منصبها بعد سنتين من العمل.

وكتبت عكاشة: « لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب رئيس الجمهورية.. لكنني اليوم و أمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع » .

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