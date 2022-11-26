نادية عكاشة: سكتُّ لواجب التّحفظ ومن الواجب الإصداع بالحقيقة

أكّدت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم السبت، أن الزّج بإسمها في قضايا لا علاقة لها بها بتاتا شيء مقرف و مخزي.
وأضافت عكاشة في نص التدوينة:
« سكت كثيرا احتراما مني لواجب التحفظ و شعورا بالمسؤولية تجاه بلادي و لكن أمام هذا العبث والهرسلة و الرغبة في التشويه لا لشي إلا لأنني نجحت حيث فشل آخرون أظن أنه من الواجب الإصداع بالحقيقة.. إن غدا لناظره قريب ».
كلمات البحث :التّحفّظ;الحقيقة;نادية عكاشة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.