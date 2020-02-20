نبذة عن حياة وزير الخارجية المقترح نور الدين الري

عيّن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ نور الدين الري في خطة وزير للشؤون الخارجية.

ونور الدين الري دبلوماسي عُيّن سنة 2003 مستشارا للسفارة التونسية في صربيا وبعد أربع سنوات في بلغراد ، عاد إلى تونس.

وتم سنة 2010، تعيينه في المغرب كنائب لرئيس البعثة، في عام 2013 ، شغل منصب سفير دولة الكويت.

وفي عام 2018، تم تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للبعثة في سلطنة عمان قبل اقتراحه يوم 15 فيفري الجاري وزيرا للخارجية.

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