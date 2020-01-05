نبيل القروي: لن نُصوّت لحكومة الجملي ما لم يُدخِل عليها تعديلات شكلا ومضمونا

أكد رئيس حزب قلب تونس « نبيل القروي » في حوار أدلى به لقناة نسمة اليوم الأحد 5 جانفي 2020، أنه حزبه لن يُصوت للحكومة الحبيب الجملي الجمعة المقبل ما لم يُدخل عليها تعديلات ومراجعات شكلا ومضمونا.

واعتبر القروي أن أغلبية الكفاءات بالحكومة نهضاوية ، مشددا على أن تركيبتها ضخمة العدد وأن هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لا تعكس إرادة ناخبي 2019، على حد تقديره.

وأشار رئيس حزب قلب تونس إل أن الحبيب الجملي لم يتشاور مع حزبه ولم يتجاوب لا مع مقترحاته ولا مع برنامجه.

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