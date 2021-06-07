نبيل القروي يعتصم بمكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي

أعلن نزيه الصويعي محامي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في تصريحات له اليوم الاثنين 7 جوان 2021، أن منوبه قد رفض إمضاء وقبول قرار التمديد في إيقافه تحفظيا وقرر الدخول في اعتصام مفتوح بمكتب التحقيق بالقطب القضائي والمالي رافضا إعادته للسجن.

وكان القروي قد دخل منتصف يوم السبت المنقضي، في إضراب جوع احتجاجا على تواصل ايقافه بصفة « غير قانونية » ، وفق تصريح المحامي .

واعتبر المحامي ان موكله في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة الايقاف التحفيظي المقدرة بـ 180 يوما، مبينا انه كان يتوجب الافراج عنه منذ يوم 5 ماي.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد قرر اليوم الاثنين 7 جوان الجاري التمديد في ايقاف نبيل القروي تحفظيا .

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