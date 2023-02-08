نبيل عمار: سأبذل جميع الجهود حتى تضطلع الدبلوماسية التونسية بالدور الموكول إليها

عبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الجديد نبيل عمار في تدوينة على الصفحة الرسمية للوزارة اليوم الأربعاء، لكافة إطارات وأعوان الوزارة عن فخره واعتزازه بتولّي هذا المنصب.

وأكد نبيل عمار أنه سيتمّ بذل جميع الجهود حتى تضطلع الدبلوماسية التونسية، تحت إشراف سيادة رئيس الجمهورية، بالدور الموكول إليها على أحسن وجه، خدمةً لمصلحة تونس وعلاقاتها مع شركائها.

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