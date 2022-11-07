نبيهة كراولي تستقيل من إدارة مهرجان الأغنية التونسية

أعلنت الفنانة نبيهة كراولي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بالفايسبوك، عن استقالتها من خطة مديرة مهرجان الأغنية التونسية.

وأكدت الكراولي أن هذا القرار لم يأت في فراغ بل هناك أسباب ولكنها تحفّظت عن ذكرها الآن، متمنية التوفيق لمن سيحمل المشعل ويكمل الطريق.

وأكدت نبيهة كراولي أنها قبلت بهذه الخطة بعد حصولها على تطمينات من سلطة الإشراف، لكنها وفريق عملها اصطدموا بواقع مغاير عندما انطلقوا في التنفيذ، مبرزة بأن الفريق يحمل رسالة « لم الشمل » دون إقصاء.

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