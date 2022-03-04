نتائج انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية

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تأجيل انتخابات ممثلي الطلبة في المجالس العلمية بكافة مؤسسات التعليم العالي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في بلاغ أصدرته أمس ال ...

وزارة التعليم العالي تدعو الطلبة للمشاركة في انتخابات المجالس العلمية دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الأربعاء، كل الطلبة إلى الانخراط ...

الاتحاد العام التونسي للطلبة يفوز بنسبة 45 % في انتخابات المجالس العلمية أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن انتخابات ممثلي ا ...

وزارة التعليم العالي تحدد موعد انتخابات المجالس العلمية اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،في بلاغ لها اليوم الجمعة،ان يوم 13 نوفمبر 2015 س ...