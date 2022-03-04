نتائج انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية

أعلنت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية للمؤسسات الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2021-2022 والتي تم إجراؤها أمس الخميس بمؤسسات التعليم العالي قد أفرزت عن النتائج التالية:
*الاتحاد العام التونسي للطلبة: 37% (194 مقعدا)
*الاتحاد العام لطلبة تونس : 36% (191 مقعدا)
*مستقلون : 27% (142 مقعدا)
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