نتائج انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية

اخر تحديث : 04/03/2022

الجامعة العامة للتعليم العالي تنفي دعوتها لإضراب اليوم بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية للمؤسسات الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2021-2022 والتي تم إجراؤها أمس الخميس بمؤسسات التعليم العالي قد أفرزت عن النتائج التالية:
*الاتحاد العام التونسي للطلبة: 37% (194 مقعدا)
*الاتحاد العام لطلبة تونس : 36% (191 مقعدا)
*مستقلون : 27% (142 مقعدا)


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