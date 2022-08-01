نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات محور لقاء سعيد ببودن

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الاثنين 1 أوت 2022، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وقد تناول اللقاء عددا من المحاور تتعلق بالعمل الحكومي في المدّة الأخيرة.

ومن بين أهم هذه المحاور التي تمّ التطرّق إليها، التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وقد تم في هذا الخصوص الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات. وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّ لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.

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