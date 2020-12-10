نجاح آخر اختبار للقمر الصناعي التونسي قبل عملية الإطلاق

أعلن محمد فريخة رئيس مجمع تالنيت من موسكو، نجاح كل الاختبارات الميكانيكية والحرارية والارتجاجية التي خضع لها القمر الصناعي التونسي ChallengeOne، مشيرا إلى أنه تم ايضا بنجاح انهاء اختبارات tests de dimensionnement et d’intégration du satellite dans sa capsule de lancement وهي الاختبارات التي تؤكد قدرة القمر الصناعي على الانطلاق بسلاسة نحو الفضاء من كبسولة الاطلاق وهذه اخر اختبارات يخضع لها القمر الصناعي قبل تسليمه للشركة الروسية المتعهدة بالإطلاق GK LUNCH GK Launch Services يوم 20 ديسمبر استعدادا للاطلاق في تاريخ 20 مارس 2021.

القمر الصناعي ChallengeOne هو اول قمر صناعي عربي مطور بإمكانيات وخبرات محلية 100 بالمائة من قبل مجمع TELNET المختص في التكنولوجيا والبرمجيات والهندسة، وسيكون ChallengeOne مختص في انترنات الاشياء Internet Of things وهذا القمر الصناعي سيستخدم لأول مرة في العالم برتوكول « لورا » في انشطة متعلقة بالأقمار الصناعية والفضاء.

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