نجاح أوّل عمليّة زرع صمّام على قلب نابض

تمكّن فريق طبي بصفاقس يضمّ الدكتور عماد الفريخة والدكتور رضا النوري والدكتور لطفي بوعتور من إجراء عمليّة زرع صمّام الأبهر على قلب نابض عن طريق فتحة صغيرة في الصدر بنجاح وذلك بمساعدة فريق طبي أجنبي.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه العملية هي الأولى من نوعها وتضاف للتقنيات الحديثة لمعالجة ضيق صمّام الأبهر في تونس، وقد أجريت على مريض يبلغ من العمر 76 عاما وهو الآن في صحّة جيّدة.

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