نجاح عملية زراعة قلب بمستشفى الرابطة

أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، نجاح عمليّات زراعة قلب بالمستشفى الجامعي الرابطة بتونس، حيث قامت الفرق الطبية وشبه الطبية يوم السبت 07 جانفي 2023 بعملية زراعة القلب عدد 21، وذلك تحت إشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء كلّلت بالنّجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بقسم الجراحة.

وتمّت العمليات تحت إشراف رئيس القسم الأستاذ رؤوف دنڨير وقسم الإستكشاف الوظيفي والإنعاش القلبي تحت إشراف رئيس القسم الأستاذ محمد سامي مورالي وقسم الإنعاش والتبنيج تحت إشراف رئيس القسم الأستاذ عادل عموص.

وتوجهت الوزارة بالشكر الموصول لكافة المتدخلين ولكل أعضاء الفرق المساهمة في هذا العلاج المتقدم في القطاع العمومي.

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