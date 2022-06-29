نجاح عمليتي زرع قلب بالمستشفي الجامعي الرابطة و 3 عمليات زرع كبد

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، عن نجاح عمليّتي زرع قلب بالمستشفى الجامعي الرابطة بتونس و 03 عمليات زرع كبد بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى.

وأكدت الوزارة أن الفرق الطبّية التّونسيّة في المؤسسات الاستشفائيّة العموميّة والعسكريّة واصلت سلسلة نجاحاتها في مجال أخذ الأعضاء وزرعها حيث تميّز شهر جوان 2022 بتحقيق إنجازات جديدة.

كما تمكّن الإطار الطبّي والصحّي من إجراء 07 عمليّات زرع كلى بالمستشفى العسكري الأصلي للتّعليم بتونس، وبالمستشفيات الجامعية سهلول بسوسة والحبيب بورقيبة بصفاقس وشارل نيكول والرّابطة بتونس، إضافة إلى 08 عمليات لزرع القرنيّة.

وكلّلت هذه العمليّات بالنّجاح بفضل تظاهر جهود الفرق الطبّية والصحّية بالمؤسسات الاستشفائيّة التّي تمّت بها عمليّات الزرع ومركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس ومعهد المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب بتونس والمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت وبالتّنسيق مع المركز الوطني للنّهوض بزرع الأعضاء وكل المشاركين في هذه الإنجازات.

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