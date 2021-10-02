نجلاء بودن تنفي صحة الأسماء المتداولة بخصوص أسماء أعضاء الحكومة المرتقبة

اخر تحديث : 02/10/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

نجلاء بودن

أكدت المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن في تدوينة على صفحتها الرسمية الفابسبوك اليوم السبت، أنه لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أسماء أعضاء الحكومة المرتقبة.
وأشارت بودن إلى أن التشاور مازال قائما على أن يتم الاعلان عن القائمة قريبا.
وكانت بودن قد أكدت في تدوينة لها أمس، أنّه ولأول مرة ستتجاوز نسبة تمثلية المرأة الـ50% في حكومة تونسية.


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