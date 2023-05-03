نجيب الشابي: لا صحة لخبر إيقافي وأعتقد أنه استباق لما سيحدث

أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، أن الأخيار المتداولة يوم أمس بخصوص إيقافه زائفة ولا تستند إلى أساس، مشيرا إلى أنها قد تكون استباقا لما سيحدث.

وأبرز الشابي بأن قاضي التحقيق المتعهد بقضية التآمر على أمن الدولة وجه رسالة إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف يطلب فيها سماع 4 محامين وهم على التوالي العياشي الهمامي وبشرى بلحاج حميدة ونور الدين البحيري وشخصه.

وأقر الشابي بأن « الرسالة التي تبعثها السلطة القائمة والرئيس قيس سعيد هي أن كل معارض مكانه السجن وراء القضبان.

وأوضح الشابي بأنه في حال تم استدعائه للتحقيق فإنه لن يتعاون مع القاضي المكلف وسيكتفي بالقول له أن كل المعطيات بين يديه يكيّفها كما يريد وأن الأمور في السياسة بخواتمها.

كما أعلن الشابي بأن 27 شخصية سياسية صدرت فيهم إنابة عدلية .

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