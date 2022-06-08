نجيب الشابّي يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

استقبلَ أحمد نجيب الشابّي مساء اليوم الاربعَاء 8 جوان 2022، بمقرّ جبهة الخلاص الوطني، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي ( Natasha FRANCESCHI) التي كانت مصحوبة بالمكلّف بالشؤون السياسية أوسكار بايز (Oscar BAEZ).

وتناولَ اللقاء تعريفا بأهداف وبرنامج جبهة الخلاص الوطني وبمكوناتها.

كما تمّ التطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات التونسية الأمريكية في ميدانَي التنمية الاقتصاديّة ودعمِ الديمقراطية.

هذَا وحضر اللقاء المُستشار الدبلوماسيّ السفير عبد الرؤوف بالطبيب.

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