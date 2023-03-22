نحو إرساء برنامج حركية للأساتذة والطلبة بين الجامعات التونسية والمصرية

إرساء برنامج حركية للأساتذة والطلبة

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نصف بوكثير نظيره المصري أيمن عاشور وذلك بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 55 للمؤتمر العام لاتّحاد الجامعات العربية التي انطلقت يوم 18 مارس 2023 بكلّية الطبّ بولاية سوسة.

وقد تناول اللّقاء واقع التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكّد الجانبان على عمق العلاقات في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مبدين حرصهما على مزيد تطوير برامج التعاون والشراكة في الميادين المرتبطة بهذا القطاع خاصة منها إرساء برنامج حركية للأساتذة والطلبة في مختلف المراحل الجامعية والاختصاصات والتشجيع على تبادل الخبرات والمعلومات حول ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والتصنيف الدولي لمؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي والملكية الفكرية.

كما تمّ التأكيد على دفع نسق التعاون في مجال البحث العلمي من خلال تنفيذ مشاريع بحث مشتركة في إطار طلب عروض ثنائي وتعزيز الشراكة بين مراكز البحث العلمي في البلدين.

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