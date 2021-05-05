نحو إرساء نظام للتغطية الاجتماعية لفائدة الرياضيين

التأمت صباح اليوم الأربعاء 5 ماي 2021، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل جمعت وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني سهام العيادي للنظر في السبل الكفيلة بتنظيم مسألة التغطية الاجتماعية بالنسبة للرياضيين بكل اصنافهم بحضور ممثلي الإدارات الفنية للوزارتين وممثلي الصناديق الاجتماعية.

واكد الوزير أهمية إرساء نظام تغطية اجتماعية يشمل كل الرياضيين والعاملين في المجال والحرص على تنظيم هذا القطاع ومأسسته بما يوفر اليات الحماية للرياضيين، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين كل الأطراف وفي إطار من التشاور مع الاستئناس بالتجارب الدولية في الغرض وبما يتلاءم والقوانين المتضمنة بمجلة الشغل والقوانين الرياضية.

واكد الوزير بهذه المناسبة على الاخلالات والنقائص الكبيرة التي رافقت عملية إقرار الاحتراف دون الاخذ بعين الاعتبار لمصالح الرياضيين والقدرات المالية للجمعيات بما أنتج منظومة غير متكاملة وتفتقر للصلابة والعدالة.

وبينت الوزيرة أهمية إرساء منظومة للحماية الاجتماعية تخص كل الرياضيين والتي من شأنها أن تؤسس لنظرة جديدة، نظام خصوصي للتغطية الاجتماعية يهدف الى المحافظة على ديمومة الجمعيات الرياضية ويضمن حد أدنى من الكرامة للرياضيين.

واتفق الطرفان على احداث لجنة في الغرض تضم في تركيبتها ممثلي الهياكل الفنية للوزارتين للانطلاق في مناقشة المسألة واعداد مشروع اولي لنظام التغطية لفائدة الرياضيين مع تحديد سقف زمني محدد ويمكن لهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه صالحا لإعداد مشروعا أوليا يعرض على الجهات المعنية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

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