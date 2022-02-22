نحو إطلاق منظومة معلوماتية خاصة بوضعيات الأطفال المهددين

ترأست وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى جلسة عمل خصصت لمتابعة نشاط مكتب المندوب العام لحماية الطفولة والمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة بحضور رئيس الديوان والمندوب العام لحماية الطفولة وعدد من إطارات الوزارة.

وتوجّهت الوزيرة بالشكر مع التعبير عن عميق التقدير للمجهودات الجبّارة التي يقوم بها مندوبو حماية الطفولة، الذين يبلغ عددهم 75، خاصة في ظل تزايد العنف ضد الأطفال.

ودعت الوزيرة بالمناسبة إلى التعجيل باستكمال إنجاز المنظومة المعلوماتية المتعلقة بوضعيات الأطفال المهددين والأطفال في نزاع مع القانون وموقع الواب الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة الذي سيكون موجها للأولياء والأطفال والباحثين وسيتضمن التقارير السنوية الإحصائية التي يصدرها مكتب المندوب العام.

كما ستسمح هذه المنصات المعلوماتية بتعزيز القدرات الوطنية في مجال التعاطي الإعلامي مع تدخلات وأنشطة سلك مندوبي حماية الطفولة ونشر المعطيات المتعلقة بمجال التعهد بالطفولة المهددة وفي خلاف مع القانون.

ومن جهته، أشار مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة إلى أنه يتم في المرحلة الحالية إعداد التقرير السنوي حول نشاط مندوبي حماية الطفولة لسنتي 2020 و2021 واستكمال الصيغة النهائية لإصدار التقرير الثاني لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز إصلاح الأطفال تنفيذا للاتفاقية الشراكة الموقعة في جانفي 2015 بين وزارتي المرأة والعدل.

كما أفاد المندوب العام لحماية الطفولة أنه يتم العمل على إعداد دليل التعهد بالطفل ضحية العنف والخارطة الوطنية للمتدخلين في مجال حماية الطفولة.

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