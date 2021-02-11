نحو تركيز هيكل لتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة

تعقد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع أصحاب القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة والمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والجمعياتية والمستشهرين، تفعيلا لقرارها عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أفريل 2020 والمتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري، وفي إطار مسار إحداث هيكل مهني مستقل.

وتم الاتفاق المبدئي، خلال جلسة تم تنظيمها عن بعد، اليوم الخميس 11 فيفري 2021، وجمعت مجلس الهيئة بممثلي القنوات التلفزية والإذاعية، على تكوين مجمع مصالح اقتصادية يضم كل الأطراف المذكورة. كما تقرر أن يضم الاجتماع القادم ممثلي االقنوات التلفزية والإذاعية وممثلي المستشهرين للانطلاق في إنجاز النصوص القانونية المنظمة للمجمع، إضافة إلى إنجاز كراس شروط يتم على ضوئه إعلان طلب عروض دولي للتعاقد مع شركة مختصة في مجال قياس نسب الاستماع والمشاهدة تعمل وفق تقنيات حديثة في المجال.

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