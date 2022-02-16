نحو ضخ 19 ألف طن من الزيت المدعم في الفترة القادمة

أعلن مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة حسام الدين التويتي في تصريح للوطنية الأولى مساء اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، أن كمية تُقدر بـ7 آلاف طن من الزيت المدعم ستصل في الفترة القادمة إلى تونس، إضافة إلى 12 ألف طن ستصل خلال شهر مارس القادم.

وبين التويتي بأنه تم الإنطلاق منذ فترة في توزيع 6 آلاف طن من هذه المادة وهي كمية في مراحلها الأخيرة من التوزيع.

وبخصوص مادة السميد، أوضح المتحدث أنه يتم يوميا توزيع 25 ألف قنطار من السميد (استهلاك وعجين غذائي)، مبرزا بأنه يتم حاليا توفير مادة الأرز تدريجيا.

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