نحو وضع اتفاقية إطارية تشمل المجالات الاقتصادية والصحية بين تونس وسويسرا

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، اتصالا هاتفيا من Simonetta SOMMARUGA، رئيسة الكنفدرالية السويسرية.

وقد مثلت هذه المكالمة فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين تونس وسويسرا حيث جدّد خلالها الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنويعه في مختلف المجالات.

وتم التطرق خلال هذه المكالمة بالخصوص إلى ملف الأموال المنهوبة الموجودة في سويسرا ، وقد عبرت رئيسة الكنفدرالية السويسرية عن ارتياحها لإنشاء لجنة خاصة في رئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف خاصة وأن آجال التقادم أضحت قريبة (جويلية 2021) . وأكدت الرئيسة السويسرية أن سلطات بلادها قامت بكل ما يجب القيام به خلال السنوات الماضية ودعت الجانب التونسي إلى التحرك السريع حتى لا تنقضي الآجال القانونية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره للجانب السويسري على دعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في بلادنا، وتطلعه إلى أن يشهد التعاون بين البلدين دفعا جديدا بما يتلاءم والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس في الوقت الراهن.

ودعا رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى مزيد تعزيز التعاون مع سويسرا خاصة في قطاعات الصحة وتكنولوجيات الاتصال والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم الاتفاق على وضع اتفاقية إطارية تشمل كل المجالات وخاصة منها الاقتصادية والصحية.

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