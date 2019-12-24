نداء تونس يُغيّر مقرّه

أًصدرت حركة نداء تونس مساء اليوم الثلاثاء، بيانا تبعا لما نشر في بعض المواقع الالكترونية بخصوص إغلاق مقر نداء تونس.

وأكد الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي في نص البيان بأن عقد الكراء الذي يربط حركة نداء تونس بصاحب المحل ينتهي مفعوله في 31 ديسمبر 2019، وتبعا لذلك سيتم تسليم المقر الكائن بالبحيرة لصاحبه في آخر هذا الشهر والانتقال لمقر جديد سيقع الإعلان عن عنوانه في أقرب وقت.

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