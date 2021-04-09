ندوة الولاة تُقيّم إجراءات مجابهة كورونا والاستعدادات لرمضان

اخر تحديث : 09/04/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

ندوة الولاة تُقيّم إجراءات مجابهة كورونا والاستعدادات لرمضان
يشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح الغد السبت 10 أفريل 2021، على أشغال الندوة الدورية ولاة الجمهورية وذلك بثكنة الحرس الوطني بالعوينة.
وستخصّص الندوة في جانب منها لتقييم الاجراءات المتخذة في اعقاب الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للمجابهة انتشار فيروس كورونا، كما سيتم عرض اخر الاستعدادات لشهر رمضان المعظم وتدارس سبل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك.


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