ندوة صحفيّة لوزير الصحّة حول مستجدّات الوضع الوبائي

يعقد وزير الصحّة عبد اللطيف المكي ندوة صحفيّة، اليوم الخميس 28 ماي 2020، على الساعة منتصف النهار ونصف، حول الوضع الصحي العام بالبلاد ومستجدات الوضع الوبائي لفيروس كوفيد-19 في تونس، وذلك بمقرّ وزارة الصحّة باب سعدون بتونس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 27 ماي 2020، تمّ إجراء 838 تحليلا مخبريا وتسجيل 19 تحليلا إيجابيا، 02 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس للفيروس و 17 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مركز حجر صحي إجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1068 حالة مؤكدة.

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