ندوة علمية على هامش تيكاد 8 تهدف لإرساء منوال حوكمة للأنشطة الفضائية

انعقدت ندوة علمية تحت عنوان « الأنشطة الفضائية في إفريقيا: الآفاق والتحديات- التجربة التونسية نموذجا » يوم أمس الخميس، على هامش انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا تيكاد 8، وذلك بإشراف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال وبحضور نائب رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ISHII YASUO وعدد من الخبراء في المجال من مختلف الدول.

وتهدف الندوة العلمية إلى تقييم التجربة التونسية في مجال الأنشطة الفضائية وتبادل التجارب والخبرات مع مختلف الدول الرائدة في هذا المجال مع العمل على تحديد رؤية استراتيجية للدولة وإرساء منوال حوكمة للأنشطة الفضائية.

وفي كلمته، ثمّن منصف بوكثير انعقاد هذه الندوة التي تعتبر فرصة ثمينة للتفاعل والتشبيك ومجالا للتعاون وتبادل الخبرات حول أنشطة الفضاء من خلال استعراض التجارب الجيّدة ومناقشتها والاستفادة منها بين تونس وإفريقيا واليابان، منوّها بأنّ تنظيم أنشطة مشتركة من شأنه أن يعزّز تطوّر عدد من المواضيع البحثية ويساهم في مجالات التعاون حول أحدث المستجدات إضافة إلى توفير الفرصة للأكاديميين والجامعيين والمهنيين المختصّين من أجل التشبيك وبناء شراكات جديدة.

كما قال الوزير إنّ قطاع علوم الفضاء شهد تطوّرات عميقة حيث أصبح بإمكان الدول النامية المساهمة في هذه التغيّرات. كما أنّ تطوّر تقنيات علوم الفضاء لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة من أجل المساهمة في الإدارة المستدامة والفعّالة للموارد الطبيعية وفي تحسين الظروف المعيشية للسكّان.

من جانب آخر، أكّد الوزير بأنّ تونس ومنذ الستيّنات قد اهتمت بعلوم الفضاء نظرا لإيجابياته من أجل النهوض بالبلاد، ومن ذلك تمّ بعث اللّجنة الوطنية للفضاء الخارجي سنة 1984.

وبالمناسبة، ذكّر بوكثير بعديد الاتّفاقيات ومذكّرات التفاهم التي أمضتها تونس مع عدّة دول والتي تهدف إلى تعزيز الجهود في مجال التعاون في قطاع الفضاء.

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