نزار بن ناجي يُؤكّد أهمية استغلال حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير عديد القطاعات

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي خلال مداخلته في فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الصحة الرقمية، المنعقد تحت شعار « الرقمنة في خدمة الحوكمة الصحية » اليوم الجمعة، على أهمية إعتماد تكنولوجيات الإتصال في تحقيق التحول في العديد من المجالات الحيوية وعلى أهمية استغلال البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير العديد من القطاعات على غرار الصحة والتعليم والفلاحة والنقل والخدمات المالية وغيرها.

وأضاف الوزير بأن وزارة تكنولوجيات الإتصال تعمل بالتنسيق مع كافة المتدخلين على وضع استراتيجية رقمية وطنية ونموذج حوكمة قائم على استغلال البيانات وحلول ذكاء اصطناعي.

وكان هذا المنتدى فرصة للإطلاع على ما تقدمه بعض الشركات والمؤسسات الناشئة من أفكار وحلول رقمية مبتكرة في مجال الصحة الرقمية والطب عن بعد.

ويهدف هذا المنتدى، الذي جمع خبراء من المجالين التكنولوجي والصحي قصد تبادل التجارب المثلى ومناقشة الحلول المعتمدة في مجال الصحة الرقمية وممارسة الطب عن بعد.

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