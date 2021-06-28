نزار يعيش: الحلول موجودة فقط يجب تهدئة الأجواء السياسية

أكد وزير المالية السابق محمد نزار يعيش في حوار له على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الاثنين، أن تونس تمر بأيام تاريخية، سيُثبت فيها التاريخ السياسيين الذي كانوا في مستوى المرحلة، مؤكدا أن الحلول للخروج من الوضع الحالي موجودة لكن ذلك يتطلب تهدئة الأجواء السياسية.

واعتبر الوزير بأن الجائحة عرّت الأزمات التي تمر بها تونس من ضعف في المنظومة الصحية والمالية وضعف في المنظومة السياسية، مؤكدا في الآن ذاته بأن أكبر خطر على تونس هو الخطر الداخلي و ليس الخطر الخارجي .

كما وجه الوزير نداء للسياسيين بقوله: « ما نزيدوش على التونسيين خلينا نركزو على الحلول… خلينا انعاونو الحكومة الحالية بش تمنع » .

واعتبر الوزير بأن قرار فتح الحدود الذي اتخذته حكومة إلياس الفخفاخ كان مرفوقا بإجراءات، مشددا على أن القرارات المتخذة من حكومة الفخفاخ في إدارة أزمة كوفيد-19 كانت ممتازة وجريئة.

كما أكد الوزير أنه اتصل بالأحزاب السياسية الكبرى في تونس بعد خروجه من الحكومة لتحذيرهم من الوضع الاقتصادي الصعب، معتبرا أن التجاذبات السياسية أصبحت تمس من الأمن القومي.

كما أشار نزار يعيش إلى أنه تقدم لرئيس الجمهورية بمشروع « الميثاق الوطني » الذي يحتوي على 750 نقطة، لإنقاذ الإقتصاد التونسي والخروج من هذه الأزمة الخانقة، مؤكدا أنه عمل على هذا المشروع مع أكثر من 100 خبير حينما غادر الوزارة.

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