نزار يعيش: 2021 تحمل كما كبيرا من الرهانات والمصاعب لكن الحلول متوفرة بشروط

أكد وزير المالية السابق محمد نزار يعيش في تدوينة له على linkedin، أن سنة « 2021 تحمل في طياتها كما كبيرا من الرهانات و المصاعب من الجانب الاجتماعي و الاقتصادي وكذلك المالية العمومية، ومع ذلك تبقى قناعاتى ثابتة بأن مع العسر يسرًا و أن الحلول العملية و الناجعة للخروج من الأزمة متوفرة ولكن بشروط… »

وأشار الوزير إلى أنه قرر كمساهمة منه لإثراء الحوار اقتراح برنامج اقتصادي و إجتماعي في الأسابيع القادمة، يضم اكثر من 200 فكرة مبوبة في 20 محورًا إستراتيجيًّا وهو خلاصة، بعد الدراسة، للعديد من المقترحات التي وصلته ولا تزال تصله، على حد تعبيره.

واعتبر الوزير بأن « سنة 2020 كانت سنة صعبة، ظن البعض فيها انعدام الطريق للخروج من الأزمة، ولكني أقول أن هذه الأرض الطيبة تنجب الكثير من النساء و الرجال المتميزين منذ اكثر من 3000 سنة و الذين قالوا إن لم نجد طريقا فسوف نصنعه » .

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