نزاعات الترشّح للتشريعية: صدور 50 حكما برفض الطعن و4 أحكام بقبوله

تمّ اليوم الجمعة، ختم طور التقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية امام القضاء الاداري الانتخابي، حيث أصدرت الدوائر الابتدائية المتعهدة مجموع 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 احكام برفض الطعن اصلا واربعة احكام بقبول الطعن

وأشار الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان قرارات قبول الطعن الاربعة صدرت عن الدوائر الجهوية بالقصرين والمنستير وصفاقس وتونس، مضيفا ان من بين هذه القرارات، ثلاثة احكام بإقرار صحة شروط الترشح ودعوة هيئة الانتخابات لقبول ملفات ترشح الطاعنين فيما تعلق الحكم القضائي الرابع بالزام هيئة الانتخابات بتسلم مطلب الترشح والنظر في مدى توفر الشروط القانونية فيه

واضاف الغابري أن جميع الاحكام الصادرة في الطور الابتدائي تفتح للطعن بالاستئناف لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية طبق الاجال والصيغ والاجراءات النافذة

وبين المتحدث باسم المحكمة الادارية انه في صورة تثبيت الدوائر الاستئنافية للأحكام الادارية فعلى هيئة الانتخابات قبول ترشحات المترشحين الذين تم اصدار حكم لصالحهم .

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