نسبة التحاليل الإيجابية تنخفض إلى 19 %

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 19 فيفري 2022، تسجيل 17 حالة وفاة و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 1240 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 19.77 بالمائة.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات جراء الوباء إلى 27486 شخصا، فيما ثبتت إصابة 987256 شخصا بالفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1282 مصابا بالفيروس التاجي في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 234 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و51 شخصا يخضعون حاليا للتنفس الاصطناعي.

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