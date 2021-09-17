نسبة التحاليل الإيجابية تنخفض إلى 9.45 %

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أنه نسبة التحاليل الإيجابية اليومية المصابة بفيروس كورونا بلغت بتاريخ 15 سبتمبر 2021، 9.45 % .

وقد تم في التاريخ نفسه، تسجيل 10 حالات وفاة و1006 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 10641 تحليلا مخبريا.

كما تم تسجيل 489 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 668561 شخصا، فيما تسبب الوباء في وفاة 24415 شخصا.

وبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة جراء إصابتهم بالكوفيد بتاريخ 15 سبتمبر الجاري 2140 شخصا، بعد أن تم إيواء 34 حالة إضافية بالمؤسسات الاستشفائية، يقيم 402 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما تخضع 94 حالة للتنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :التحاليل الإيجابية;انخفاض